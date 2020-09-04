Volkswagen, Polo GTI siparişlerini yoğun talep nedeniyle durdurdu

Volkswagen; Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya'da Polo GTI siparişlerini yoğun talep nedeniyle geçici olarak durdurma kararı aldı.

Volkswagen, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse rağmen Polo'nun sportif GTI modelinde siparişleri yetiştirmekte güçlük yaşıyor.

Carscoops'tan aktarılan bilgilere göre Alman şirket, Polo GTI siparişlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Volkswagen'in Almanya'daki internet sitesinde Polo GTI modellerine ulaşmak isteyen müşteriler, "Polo GTI artık kişiselleştirilmiş paketlerle sipariş edilemiyor. Şu anda üretimi tamamlanmış modellere göz atabilirsiniz veya ize yakın bir VW bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.” mesajıyla karşılaşıyor.

Bunun üzerine araştırma yapmaya devam eden Carscoops ekibi, benzer durumun Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya'da da geçerli olduğunu tespit etti.

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Carscoops, Volkswagen'e ulaşarak Polo GTI'ın sadece 3 senelik pazar ömrünün ardından fişinin çekilip çekilmediğini sordu. Neyse ki Alman markanın cevabı, Polo GTI'ın bitirilmediğine işaret ediyor.

VW sözcüsü Christoph Peine, “Polo GTI'ı siparişe kapatmamızın sebebi tamamen yüksek talep. Bu sene için planladığımız tüm partinin satışları çoktan gerçekleşti. Bu yüzden Polo GTI'ı kısa bir süreliğine satıştan çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Motor 1 Türkiye