Volkswagen, Porsche hisse satışından 9.1 milyar euro kazandı

Geçtigimiz günlerde borsaya açılan Alman otomobil üreticisi Porsche, Avrupa’nın en değerli otomobil üreticisi olmayı başardı. Volkswagen, bu satıştan 9.1 milyar euro gelir elde etti.

Borçları nedeniyle yıllar önce Alman otomobil devi Volkswagen tarafından satın alınan lüks otomobil üreticisi Porsche, şirketin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi.

Alman şirket, Porsche'nin hisselerinin yüzde 25'lik bir kısmının halka arz olacağını bu yılın başlarında açıkladı. Şirket, 29 Eylül tarihinde halka arz oldu ve 75 milyar euro fiyat etiketi ile borsaya girdi.

Porsche, Avrupa'nın en değerlisi oldu

Geçtigimiz günlerde borsaya açılan Porsche, Avrupa’nın en değerli otomobil üreticisi olmayı başardı.

Porsche’nin hisseleri 93 euroya kadar yükseldi. Bu durum, şirketin 85 milyar euroluk bir değerlemeye ulaşmasını sağladı

Bu sayede Porsche, 77.8 milyar euroluk bir değerlemeye sahip olan ana markası Volkswagen’i geçmeyi başardı.

Volkswagen hisse satışından 9.1 milyar euro kazandı

Volkswagen Grubu, spor otomobil markası Porsche’nin imtiyazlı hisselerinin satışından 9.1 milyar euro elde etti.

Grup, bu rakamın Porsche hisselerine yönelik toplam talebin yüzde 24,2’sine denk geldiğini bildirdi. Halka arzdan bu yana, Porsche hisseleri yüzde 5,8 değer kazandı.