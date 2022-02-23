Volkswagen, Porsche hisselerini halka arz ediyor

Volkswagen, Porsche hisselerinin yüzde 25'ini halka arz edeceğini açıkladı.

Borçları nedeniyle yıllar önce Alman otomobil devi Volkswagen tarafından satın alınan lüks otomobil üreticisi Porsche, şirketin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi.

Alman şirket, Porsche'nin hisselerinin yüzde 25'lik bir kısmının halka arz olacağını açıkladı.

İMZALAR ATILDI

Volkswagen ve şirketin en büyük hissedarı, yatırımcıların lüks otomobil markasının değerini ortaya çıkaracağını umduğu bir borsa listeleme anlaşması imzaladı.





HEDEF DEĞER 90 MİLYAR EURO

Volkswagen'in şu andaki piyasa değeri 116 milyon euro civarında. Halka arz ile birlikte Porsche'nin 90 milyon euroya kadar değerlenmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, ilk etapta hisselerin küçük bir yüzdesinin halka arz edileceğini düşünse de Volkswagen'ın ön anlaşmasına göre bu oran yüzde 25 seviyelerine kadar çıkabilir.

Öte yandan, Porsche'nin halka arz işlemlerinin henüz ön inceleme aşamasında olduğu ve nihai bir kararın alınmadığı belirtiliyor.