Volkswagen R modelleri elektrikleniyor

Volkswagen'in Golf R, Tiguan R ve T-Roc R gibi modelleri barındıran performans markası, tamamen elektrikli olacak.

Son yıllarda elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2035'te yeni standartların devreye girmesiyle birlikte Avrupa'da sadece elektrikli araç satan bir marka olacak.

Volkswagen; Golf R, Tiguan R ve T-Roc R gibi modelleri barındıran performans markasını da tamamen elektrikli yapacak.

2030'da tüm R modelleri elektrikli olacak

Şirket yetkilileri, R rozeti taşıyan tüm araçların 2030 itibarıyla elektrikli olacağını onayladı. Volkswagen, bu modellerin kademeli olarak elektrikli hale geleceğini açıkladı.

Bu noktada, mevcut yüzde 100 elektrikli ID modelleri, R logolu performanslı versiyonlara sahip ilk modeller olabilir.