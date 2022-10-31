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    Volkswagen R modelleri elektrikleniyor

    Volkswagen'in Golf R, Tiguan R ve T-Roc R gibi modelleri barındıran performans markası, tamamen elektrikli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 08:42
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    Volkswagen R modelleri elektrikleniyor

    Son yıllarda elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2035'te yeni standartların devreye girmesiyle birlikte Avrupa'da sadece elektrikli araç satan bir marka olacak.

    Volkswagen; Golf R, Tiguan R ve T-Roc R gibi modelleri barındıran performans markasını da tamamen elektrikli yapacak.

    2030'da tüm R modelleri elektrikli olacak

    Şirket yetkilileri, R rozeti taşıyan tüm araçların 2030 itibarıyla elektrikli olacağını onayladı. Volkswagen, bu modellerin kademeli olarak elektrikli hale geleceğini açıkladı.

    Bu noktada, mevcut yüzde 100 elektrikli ID modelleri, R logolu performanslı versiyonlara sahip ilk modeller olabilir.

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