Volkswagen, Renault ve Stellantis, Çinlilere karşı güçlerini birleştirecek Volkswagen, Renault ve Stellantis, daha ucuz elektrikli araçlar üretmek için bir araya gelme ihtimalini değerlendiriyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markalar, piyasaya sürdükleri uygun fiyatlı modellerle diğer üreticileri zor durumda bırakıyor.

Volkswagen, Renault ve Stellantis'ten yeni hamle

Avrupalı otomobil üreticileri, Çinli markaların ucuz elektrikli otomobilleriyle baş etmenin yeni yollarını arıyor.

Volkswagen, Renault ve Stellantis, daha ucuz elektrikli araçlar üretmek için bir araya gelme ihtimalini değerlendiriyor. Raporda, birkaç ay içinde detayların netleşeceği belirtiliyor.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, gelecekte Çin rekabetiyle yüzleşmeye uygun olmayan şirketlerin zor durumda kalacağını söyledi.

2024 daha da zorlu geçecek

2024 yılında elektrikli araçların satışlarını etkileyen bir dizi engel bulunuyor ve otomobil üreticileri buna hazırlıksız.

Sorunlar arasında, bazı hükümetlerin elektrikli araç teşviklerini azaltması veya kaldırması ve satışların düşmesi yer alıyor.

Bir diğer zorluk, gelecek yıl AB'de yürürlüğe girecek daha sıkı emisyon kuralları. Bu kurallar üreticileri daha fazla elektrikli araç üretmeye zorluyor.