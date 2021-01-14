Volkswagen satışları 2020'de yüzde 15 düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 2020 yılında ana markalarının satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 15,1 düşerek yaklaşık 5.33 milyon adet olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, 2020 yılını kayıplarla kapadı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 2020 yılında ana markalarının satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 15,1 düşerek yaklaşık 5.33 milyon adet olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Volkswagen binek otomobillerinin satışlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Klaus Zellmer, "Pandemi nedeniyle otomotiv ticaretine getirilen tüm kısıtlamalara rağmen küresel pazar payımızı korumayı ve hatta bazı bölgelerde artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Volkswagen'in ana markalarının satışları bir önceki yıla göre Kuzey Amerika'da yüzde 17,1 azalırken, Batı Avrupa iç pazarında yüzde 23,4 düşüş kaydetti.

EN AZ DÜŞÜŞ ÇİN'DE

Satışlarda en az düşüş ise yüzde 9,9 ile Volkswagen'in en büyük pazarı olan Çin'de yaşandı. Şirketin verdiği bilgiye göre, geçen yıl satılan Volkswagen marka otomobillerin yarısından fazlası Çin'deki müşterilere teslim edildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ARTIŞ VAR

Toplam satışların düşmesine rağmen Volkswagen, geçen yıl 212 bin civarında elektrikli araç satarken, bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 158 olarak gerçekleşti.

Bildiğiniz gibi Volkswagen, Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile Manisa'da şirket kurmuş, ardından yatırımdan vazgeçerek tasfiye kararı almıştı.