Euro
18.2036
2.22%
Dolar
16.0544
2.39%
Altın
925.3
1.99%
Borsa
2.279
0%
Bitcoin
759.845
2.99%
BTXN Coin
39.52
0.40%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Volkswagen satışları 9 milyonun altında kalacak

    Volkswagen, 2021 yılında satışlarının 9 milyon adedin altında kalmasını beklediğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen satışları 9 milyonun altında kalacak

    Küresel çip tedarik sıkıntıları nedeniyle 2021 yılını oldukça zorlu geçiren otomobil üreticileri, yıl sonunda beklentileri karşılayamıyor.

    Bu üreticilerden biri olan Alman otomotiv devi Volkswagen, çip tedarik sıkıntılarının üretim üzerinde baskı yarattığı bu yıl toplam satışlarının 9 milyonun hemen altında kalmasını bekliyor.

    GELECEK YIL SATIŞLAR, 2021'DEN DE DÜŞÜK OLACAK

    Çip tedarik sıkıntılarının en azından 2023 yılına kadar devam edeceğini öngören Volkswagen, gelecek yıl en kötü senaryoda 8 milyon civarında araç satmayı beklediğini açıkladı.

    Gelecek yıl satışların, şartlarda iyileşme olsa bile 2021 rakamlarının altında kalabileceği de belirtildi

    VOLKSWAGEN

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir