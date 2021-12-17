Volkswagen satışları 9 milyonun altında kalacak

Volkswagen, 2021 yılında satışlarının 9 milyon adedin altında kalmasını beklediğini duyurdu.

Küresel çip tedarik sıkıntıları nedeniyle 2021 yılını oldukça zorlu geçiren otomobil üreticileri, yıl sonunda beklentileri karşılayamıyor.

Bu üreticilerden biri olan Alman otomotiv devi Volkswagen, çip tedarik sıkıntılarının üretim üzerinde baskı yarattığı bu yıl toplam satışlarının 9 milyonun hemen altında kalmasını bekliyor.

GELECEK YIL SATIŞLAR, 2021'DEN DE DÜŞÜK OLACAK

Çip tedarik sıkıntılarının en azından 2023 yılına kadar devam edeceğini öngören Volkswagen, gelecek yıl en kötü senaryoda 8 milyon civarında araç satmayı beklediğini açıkladı.

Gelecek yıl satışların, şartlarda iyileşme olsa bile 2021 rakamlarının altında kalabileceği de belirtildi