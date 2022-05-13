Volkswagen, Scout markasını geri getiriyor

Volkswagen, 1960-1980 yılları arasında üretilen Scout'u, marka olarak yeniden geri getirme kararı aldı.

Volkswagen Grubu, uzun süredir Amerikan pazarındaki payını yükseltmek adına çalışmalar yapıyor.

Yakın zamanda ABD'nin en çok pickup satan üreticisi Ford ile el sıkışan Alman üretici, Amarok'u da Ranger tabanlı bir model haline getirecek.

Öte yandan Volkswagen, ABD'ye özel bir markayla bu pazardaki elini güçlendirmek istiyor.

Scout geri dönüyor

Gelen haberlere göre Volkswagen Grubu, 1960-1980 yılları arasında üretilen Scout markasını ABD pazarında geri döndürmeye hazırlanıyor.

Grup bünyesindeki diğer markalar gibi ayrı bir marka olarak konumlandırılması planlanan Scout, offroad odaklı elektrikli pickup ve SUV modeller üreten bir marka olacak.

Gelen bilgilere göre Scout markası altında üretilen aaçlar, yeni bir platform üzerine inşa edilecek ve şirketin global ürün gamındaki hiçbir modele benzemeyecek.

Daha önce belirtildiği gibi üretim 2026'da başlayacak, ancak şirket önümüzdeki yıl ilk prototipleri görücüye çıkaracak.