Volkswagen, Scout markasını geri getiriyor: İlk açıklama geldi

Volkswagen, 1960-1980 yılları arasında üretilen Scout'u, marka olarak yeniden geri getirme kararı almıştı. Şirketten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Volkswagen Grubu, uzun süredir Amerikan pazarındaki payını yükseltmek adına çalışmalar yapıyor.

Yakın zamanda ABD'nin en çok pickup satan üreticisi Ford ile el sıkışan Alman üretici, Amarok'u da Ranger tabanlı bir model haline getirecek.

Öte yandan Volkswagen, ABD'ye özel bir markayla bu pazardaki elini güçlendirmek istiyor.

Scout geri dönüyor

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan haberlere göre Volkswagen Grubu, 1960-1980 yılları arasında üretilen Scout markasını ABD pazarında geri döndürmeye hazırlanıyor.

Grup bünyesindeki diğer markalar gibi ayrı bir marka olarak konumlandırılması planlanan Scout, offroad odaklı elektrikli pickup ve SUV modeller üreten bir marka olacak.

En erken 2026'da karşımıza çıkacak

Şirketten yapılan açıklamada, Scout markasının elektrikli pick-up modelleri üreteceği ve 2026 yılında araçların satışa sunulacağı belirtildi.

Volkswagen Grubu, ABD’deki müşterilerinin daha fazla ürün satın almasını istiyor. Özellikle Scout markasının bilinirliği sayesinde markanın pazarda yüzde 10’luk bir pazar payı alması ve Rivian gibi elektrikli otomobil şirketlerine kafa tutması planlanıyor.

Markanın 2 yıl içerisinde prototip modellerini tanıtması ve 2026’da seri üretime başlaması planlanıyor.