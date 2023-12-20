Volkswagen: Sürücüler fiziksel düğmeleri geri istiyor Volkswagen, sürücülerin daha fazla fiziksel düğme istediğini belirterek dokunmatik özellikleri olabildiğince azaltmayı düşünüyor.

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İleri teknoloji ve otomotiv sektöründeki hızlı gelişmelerle birlikte, otomobillerde artık geleneksel fiziksel düğmelerin yerini dijital ara yüzler alıyor.

Bu değişim, sürücü ve yolculara daha modern, kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Günümüzde, birçok otomobil üreticisi araç içi kontrol sistemlerini dokunmatik ekranlar, sesli komutlar ve diğer dokunma duyarlı yüzeylerle donatılmış dijital panellerle değiştiriyor.

Bu sayede sürücüler, araç fonksiyonlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde kontrol edebiliyor ve aynı zamanda daha minimalist bir iç mekan tasarımı elde ediliyor.

Volkswagen: Sürücüler rahatsız

Bazı otomobil markaları ve sürücüler, otomobillerde fiziksel düğmelerin kaybolmasından rahatsız. Örneğin Volkswagen’in ID. 2all konseptiyle fiziksel düğmeler geri dönüyor.

ID. 2all konsept elektrikli otomobil artık biraz güncellenmiş bir iç mekana sahip ve en dikkat çekici değişiklik merkezi dokunmatik ekranın altındaki fiziksel düğmelerin geri dönüşü.

Haziran ayında Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, müşterilerin Golf Mk8 ve ID.3'te dokunmatik kontrollere aşırı bağımlılık konusundaki eleştirileri kabul etmiş ve dokunmatik ağırlıklı yaklaşımın müşteriler tarafından sevilmediğini kabul etmişti.