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    Volkswagen sürücüsüz araçlarını Çin'de test edecek

    Yapılan açıklamaya göre Volkswagen, bünyesindeki markalardan Audi'nin e-tron modelinin otonom özelliklerini Çin'in doğusundaki Hefei kentinde teste sokacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 09:12
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 09:12
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    Volkswagen sürücüsüz araçlarını Çin'de test edecek

    Tamamen elektrikli ve sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştiren şirketlerden biri olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz mayıs ayında Çinli elektrikli araç geliştiricisi JAC'ın yüzde 50 hissesini 1.18 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

    Çin'de otonom araçları test etmek için harekete geçen Volkswagen, Audi'nin e-tron modelinin otonom özelliklerini Çin'in doğusundaki Hefei kentinde test edecek. Gelecek ay başlayacak testler, daha sonra herkese açık hale gelecek.

    volkswagen

    VOLKSWAGEN'İN ÇİN'DEKİ PLANLARI BÜYÜK

    Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de VW'nin agresif büyüme planı olarak algılanan bu hamlenin yanı sıra, Alman şirketin önümüzdeki dönemde şirketin yönetimini devralacağı ve kapsamda hisse oranını yüzde 75'e çıkaracağı belirtiliyor.

    Alman üreticinin Çin'de FAW Grubu ve SAIC ile de ortaklıkları bulunuyor.

    Volkswagen son olarak, geçtiğimiz ay ABD merkezli Argo AI isimi otonom araç girişimine 2.6 milyar dolar yatırmıştı.

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