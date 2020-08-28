Volkswagen sürücüsüz araçlarını Çin'de test edecek

Yapılan açıklamaya göre Volkswagen, bünyesindeki markalardan Audi'nin e-tron modelinin otonom özelliklerini Çin'in doğusundaki Hefei kentinde teste sokacak.

Tamamen elektrikli ve sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştiren şirketlerden biri olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz mayıs ayında Çinli elektrikli araç geliştiricisi JAC'ın yüzde 50 hissesini 1.18 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Çin'de otonom araçları test etmek için harekete geçen Volkswagen, Audi'nin e-tron modelinin otonom özelliklerini Çin'in doğusundaki Hefei kentinde test edecek. Gelecek ay başlayacak testler, daha sonra herkese açık hale gelecek.

VOLKSWAGEN'İN ÇİN'DEKİ PLANLARI BÜYÜK

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de VW'nin agresif büyüme planı olarak algılanan bu hamlenin yanı sıra, Alman şirketin önümüzdeki dönemde şirketin yönetimini devralacağı ve kapsamda hisse oranını yüzde 75'e çıkaracağı belirtiliyor.

Alman üreticinin Çin'de FAW Grubu ve SAIC ile de ortaklıkları bulunuyor.

Volkswagen son olarak, geçtiğimiz ay ABD merkezli Argo AI isimi otonom araç girişimine 2.6 milyar dolar yatırmıştı.