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    Volkswagen, temmuzda 885 bin araç sattı

    Volkswagen Grubu, temmuz ayındaki araç satışlarının 2019'un aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 885 bin 700’e ulaştığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 09:06
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 09:06
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    Volkswagen, temmuzda 885 bin araç sattı

    Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, normalleşmenin başlamasıyla satışlarını yeniden toparlamayı başardı.

    Bünyesinde Scania, MAN, Lamborghini, Skoda, Audi, Porsche ve Bugatti gibi birçok markayı bulunduran VW Grubu, temmuz ayındaki araç satış verilerini açıkladı.

    TEMMUZDA 885 BİN SATTI

    Grubun dünya genelindeki araç satışları, temmuzda 2019’un aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 885 bin 700 adet oldu.

    Söz konusu dönemde VW Grubu'nun Çin’deki araç satışlarının yüzde 4,8 artarak 328 bin 500 adede yükselmesi dikkati çekerken, Batı Avrupa’da satışlar yüzde 1,9 düşerek 321 bin 300 adede geriledi.

    VOLKSWAGEN

    Alman üreticinin ocak-temmuz dönemindeki araç satışları ise yüzde 23,6 düşüşle 4 milyon 778 bin 900 adet olarak gerçekleşti.

    YENİDEN TOPARLANDI

    Koronavirüs salgınının yoğun olduğu nisan ayında satışları yüzde 45,4 azalarak 473 bin 500 adede düşen Volkswagen, böylelikle temmuz ayından itibaren toparlanma sürecine girmiş oldu.

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