Volkswagen: Tesla ile rekabet için devrim yapmalıyız

Volkswagen: Tesla ile rekabet için devrim yapmalıyız

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, elektrikli otomobil pazarında Resla ile rakebet edebilmek için devrim yapmaları gerektiğini söyledi.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor. Ancak şu anda pazara hakim tek bir marka var: Tesla.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle daha önce 30 bin civarında çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

DIESS: DEVRİM YAPMALIYIZ

Elektrikli otomobillerle ilgili açıklamalarına devam eden Volkswagen CEO'su, Tesla ve Çinli üreticilerle rekabet edebilmek için devrim yapmaları gerektiğini söyledi.

Hedefini elektrikli otomobil endüstrisine çeviren Volkswagen, bu yolda 35 milyar euro harcamayı gözden çıkardı.

Ayrıca Alman marka, Avrupa’da içten yanmalı motorlu otomobil üretimini de 2033 yılına kadar durdurmayı planlıyor.

"BÜYÜK RAKİPLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Elektrikli otomobil pazarında artan marka sayısını hatırlatan Diess, “Yeni otomotiv dünyasında Volkswagen olarak şu ana kadar hiç karşılaşmadığımız derecede büyük rakiplerle karşı karşıyayız.” dedi.

TESLA REKABETİ ZORLUYOR

Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki fabrikasını açan Tesla, burada yapacağı üretimle rakiplerine şimdiden gözdağı verdi.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya'da 12 bin çalışanıyla yılda 500 bin araç üretmeyi planlarken, Volkswagen ise Wolfsburg fabrikasındaki 25 bin çalışanıyla yalnızca 700 bin araç üretmeyi planlıyor.





Tesla, Berlin'deki fabrikasında tam kapasiteyle çalıştığı zaman haftalık 5 bin ila 10 bin araç üretebilecek. Bu rakam, Almanya'nın 2020'de ürettiği bataryalı elektrikli araç sayısının iki katından bile fazla.