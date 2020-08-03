Volkswagen, teslimatlarda yüzde 27 düşüş yaşadı

Volkswagen, 2020 yılının ilk yarısındaki otomobil teslimatlarında yüzde 27.4 düşüş yaşadığını açıkladı. Ayrıca şirketin operasyon kaybını da 800 milyon euro olarak gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalan otomobil üreticileri 2020 yılının ilk yarısındaki verilerini açıklamaya devam ediyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, her ne kadar şu anda işlerin iyi gittiğini söylese de geride bıraktığımız aylar şirket için pek de iç açıcı değil.

2020 yılının ilk 6 ayında Volkswagen teslimatları yüzde 27.4 düşüşle 3.9 milyon adet oldu. Ayrıca marka, 800 milyon euroluk operasyonel kayıp açıkladı.

Grup marka satışları ise Volkswagen binek otomobiller 1.1 milyon, Audi 416 bin, Skoda 372 bin, Seat 197 bin, Lamborghini 3 bin 604, Bentley 4 bin 569, Porsce 116 bin, VW ticari araçlar 157 bin, Scania 31 bin, Man 47 bin adet olarak gerçekleşti.