Volkswagen Ticari Araç, Türkiye'de 500 bin satışa ulaştı Volkswagen Ticari Araç, Türkiye pazarındaki 500 bininci araç satışını gerçekleştirdi.

30 yıla yakın bir süredir Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Volkswagen, Türkiye hafif ticari araç pazarının önemli markalarından biri.

Volkswagen Ticari Araç, Türkiye pazarında 500 bininci satışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, bu yıl ürün gamına eklenecek olan Amarok, Multivan ve California model ailesiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye hafif ticari araç pazarı, son 10 yılda ortalama 180 bin adet düzeyinde gerçekleşen yıllık pazar büyüklüğüyle, Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri.

En çok Transporter satıldı

Volkswagen Ticari Araç Türkiye, 1994 yılından bugüne kadar 220 bine yakın Transporter ve 200 bine yakın Caddy ile 60 bin Crafter ve 20 bin Amarok modelininin satışını gerçekleştirdi.

Volkswagen Ticari Araç’ın 2024 yılı içinde Türkiye pazarına sunmayı planladığı tamamen elektrikli modeli ID.Buzz, Cargo versiyonuyla 2023 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülüne layık görülmüştü.