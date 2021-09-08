Volkswagen Tiguan Eylül 2021 güncel fiyat listesi

2021 Volkswagen Tiguan eylül ayı fiyat listesini ve otomobilin öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, 2020 yılının Temmuz ayında makyaj operasyonu geçirmiş ve aynı yılın sonlarına doğru ülkemizde satışa sunulmuştu.

Daha dinamik bir ön yüze kavuşan Tiguan, yeni Golf'ten tanıdığımız ızgara tasarımını saran Matrix LED farlar ile dikkat çekiyor.

17-21 inç büyüklüğe sahip jant opsiyonları sunan Volkswagen, Tiguan'ın profilinin de ön plana çıkmasını sağlıyor.

VOLKSWAGEN TIGUAN ÖZELLİKLERİ

Volkswagen'in en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle ülkemizdeki müşterileriyle buluşuyor.

Volkswagen bu değişiklik ile birlikte giriş seviyesi versiyonu da daha fazla donanım ile buluşturuyor. Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.

Benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motoru kullanan yeni Volkswagen Tiguan, dizel talep eden kullanıcılara da yine 150 bg güç üretebilen 2.0 L TDI üniteyi sunuyor. İki motor seçeneği de 7 ileri vitesli DSG şanzıman ile geliyor.

VOLKSWAGEN TIGUAN FİYAT LİSTESİ

Baz versiyonunun fiyatları 470 bin TL'den başlayan yeni Volkswagen Tiguan'ın, eylül ayı güncel fiyat listesi şu şekilde:

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 495 bin TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 525 bin 900 TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 560 bin 700 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - Elegance - 783 bin 800 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - R Line - 838 bin 400 TL

İLK ÇIKIŞ FİYATLARI

Merak eden okuyucularımız için, geçtiğimiz yıl eylül ayında ülkemize gelen yeni Tiguan'ın çıkış fiyatları şu şekildeydi:

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - Elegance - 724 bin 700 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - R Line - 775 bin 200 TL