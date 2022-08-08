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    Volkswagen Tiguan fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Volkswagen Tiguan fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Yeni Volkswagen Tiguan ağustos ayı fiyat listesini ve otomobilin öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:57
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    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, 2020 yılının Temmuz ayında yenilenmiş ve daha yıl sonuna doğru ülkemizde satışa çıkmıştı.

    17-21 inç büyüklüğe sahip jant opsiyonları sunan Volkswagen, Tiguan'ın profilinin de ön plana çıkmasını sağlıyor.

    Volkswagen Tiguan öne çıkan özellikleri

    Volkswagen'in en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

    volkswagen tiguan

    Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.

    Volkswagen Tiguan, benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motorundan güç alıyor. Dizel tarafında ise 200 bg güç üreten 2 litrelik TDI motor tercih edilebiliyor.

    volkswagen tiguan

    Volkswagen Tiguan fiyat listesi

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life

    • Nisan: 795 bin 400 TL
    • Mayıs: 811 bin 300 TL
    • Haziran: 888 bin 200 TL
    • Temmuz: 937 bin 400 TL
    • Ağustos: 937 bin 400 TL

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance

    • Nisan: 931 bin 500 TL
    • Mayıs: 950 bin 100 TL
    • Haziran: 1 milyon 040 bin 100 TL
    • Temmuz: 1 milyon 097 bin 700 TL
    • Ağustos: 1 milyon 097 bin 700 TL

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line

    • Nisan: 993 bin 500 TL
    • Mayıs: 1 milyon 103 bin 300 TL
    • Haziran: 1 milyon 109 bin 300 TL
    • Temmuz: 1 milyon 170 bin 700 TL
    • Ağustos: 1 milyon 170 bin 700 TL

    Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - Elegance

    • Nisan: 1 milyon 398 bin 500 TL
    • Mayıs: 1 milyon 456 bin 400 TL
    • Haziran: 1 milyon 561 bin 500 TL
    • Temmuz: 1 milyon 647  bin 700 TL
    • Ağustos: 1 milyon 647 bin 700 TL

    Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - R-Line

    • Nisan: 1 milyon 497 bin 300 TL
    • Mayıs: 1 milyon 527 bin 200 TL
    • Haziran: 1 milyon 671 bin 800 TL
    • Temmuz: 1 milyon 764 bin 700 TL
    • Ağustos: 1 milyon 764 bin 700 TL

    İlk çıkış fiyatları

    Merak eden okuyucularımız için, 2020 Eylül'de ülkemize gelen yeni Tiguan'ın çıkış fiyatları şu şekildeydi:

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL
    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL
    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL

    volkswagen tiguan

    volkswagen tiguan


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