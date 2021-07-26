Volkswagen Tiguan güncel fiyat listesi: Temmuz 2021

2021 Volkswagen Tiguan temmuz ayı fiyat listesini ve otomobilin öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, geçtiğimiz yıl temmuz ayında makyaj operasyonu geçirmiş ve yıl sonuna doğru ülkemizde satışa sunulmuştu.

Daha dinamik bir ön yüze kavuşan Tiguan, yeni Golf'ten tanıdığımız ızgara tasarımını saran Matrix LED farlar ile dikkat çekiyor. 17-21 inç büyüklüğe sahip jant opsiyonları sunan Volkswagen, Tiguan'ın profilinin de ön plana çıkmasını sağlıyor.

VOLKSWAGEN TIGUAN ÖZELLİKLERİ

Alman üreticinin en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı yeni donanım seçeneğine sahip.

Volkswagen bu değişiklik ile birlikte giriş seviyesi versiyonu da daha fazla donanım ile tanıştırıyor. Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.

Benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motoru kullanan yeni Volkswagen Tiguan, dizel talep eden kullanıcılara da yine 150 bg güç üretebilen 2.0 L TDI üniteyi sunuyor. İki motor seçeneği de 7 ileri vitesli DSG şanzıman ile geliyor

VOLKSWAGEN TIGUAN FİYAT LİSTESİ

Baz versiyonunun fiyatları 495 bin TL'den başlayan yeni Volkswagen Tiguan'ın, temmuz ayı güncel fiyat listesi şu şekilde:

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 495 bin TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 553 bin 500 TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 590 bin 100 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - Elegance - 824 bin 900 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - R Line - 882 bin 300 TL

İLK ÇIKIŞ FİYATLARI

Merak eden okuyucularımız için, geçtiğimiz yıl eylül ayında ülkemize gelen yeni Tiguan'ın çıkış fiyatları şu şekildeydi:

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - Elegance - 724 bin 700 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - R Line - 775 bin 200 TL