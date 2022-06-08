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- Volkswagen Tiguan modelleri 80 bin TL zamlandı: İşte fiyat listesi
Volkswagen Tiguan modelleri 80 bin TL zamlandı: İşte fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 09:22
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, 2020 yılının Temmuz ayında yenilenmiş ve daha yıl sonuna doğru ülkemizde satışa çıkmıştı.
Daha dinamik bir ön yüze kavuşan Tiguan, yeni Golf'ten tanıdığımız ızgara tasarımını saran Matrix LED farlar ile dikkat çekiyor.
17-21 inç büyüklüğe sahip jant opsiyonları sunan Volkswagen, Tiguan'ın profilinin de ön plana çıkmasını sağlıyor.
Volkswagen Tiguan öne çıkan özellikleri
Volkswagen'in en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de yollara çıkıyor.
Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.
Volkswagen Tiguan, benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motorundan güç alıyor. Dizel tarafında ise 200 bg güç üreten 2 litrelik TDI motor tercih edilebiliyor.
Volkswagen Tiguan fiyat listesi
Mayıs ayında baz versiyonunun fiyatları 811 bin 300 TL'den başlayan yeni Volkswagen Tiguan'ın haziranda 888 bin TL'ye satıldığını görüyoruz. Öte yandan, diğer donanım seviyelerindeki zam 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life
- Nisan: 795 bin 400 TL
- Mayıs: 811 bin 300 TL
- Haziran: 888 bin 200 TL
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance
- Nisan: 931 bin 500 TL
- Mayıs: 950 bin 100 TL
- Haziran: 1 milyon 040 bin 100 TL
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line
- Nisan: 993 bin 500 TL
- Mayıs: 1 milyon 103 bin 300 TL
- Haziran: 1 milyon 109 bin 300 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - Elegance
- Nisan: 1 milyon 398 bin 500 TL
- Mayıs: 1 milyon 456 bin 400 TL
- Haziran: 1 milyon 561 bin 500 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - R-Line
- Nisan: 1 milyon 497 bin 300 TL
- Mayıs: 1 milyon 527 bin 200 TL
- 1 milyon 671 bin 800 TL
İlk çıkış fiyatları
Merak eden okuyucularımız için, 2020 Eylül'de ülkemize gelen yeni Tiguan'ın çıkış fiyatları şu şekildeydi:
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL