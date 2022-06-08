Petrol
121
0.36%
Euro
18.1684
1.09%
Dolar
16.9441
1.13%
Altın
1.006
0.91%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
518.093
4.85%
BTXN Coin
10.99
-4.26%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Volkswagen Tiguan modelleri 80 bin TL zamlandı: İşte fiyat listesi

    Yeni Volkswagen Tiguan haziran ayı fiyat listesini ve otomobilin öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen Tiguan modelleri 80 bin TL zamlandı: İşte fiyat listesi

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, 2020 yılının Temmuz ayında yenilenmiş ve daha yıl sonuna doğru ülkemizde satışa çıkmıştı.

    Daha dinamik bir ön yüze kavuşan Tiguan, yeni Golf'ten tanıdığımız ızgara tasarımını saran Matrix LED farlar ile dikkat çekiyor.

    17-21 inç büyüklüğe sahip jant opsiyonları sunan Volkswagen, Tiguan'ın profilinin de ön plana çıkmasını sağlıyor.

    Volkswagen Tiguan öne çıkan özellikleri

    Volkswagen'in en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de yollara çıkıyor.

    volkswagen tiguan

    Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.

    Volkswagen Tiguan, benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motorundan güç alıyor. Dizel tarafında ise 200 bg güç üreten 2 litrelik TDI motor tercih edilebiliyor.

    volkswagen tiguan

    Volkswagen Tiguan fiyat listesi

    Mayıs ayında baz versiyonunun fiyatları 811 bin 300 TL'den başlayan yeni Volkswagen Tiguan'ın haziranda 888 bin TL'ye satıldığını görüyoruz. Öte yandan, diğer donanım seviyelerindeki zam 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life

    • Nisan: 795 bin 400 TL
    • Mayıs: 811 bin 300 TL
    • Haziran: 888 bin 200 TL

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance

    • Nisan: 931 bin 500 TL
    • Mayıs: 950 bin 100 TL
    • Haziran: 1 milyon 040 bin 100 TL

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line

    • Nisan: 993 bin 500 TL
    • Mayıs: 1 milyon 103 bin 300 TL
    • Haziran: 1 milyon 109 bin 300 TL

    Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - Elegance

    • Nisan: 1 milyon 398 bin 500 TL
    • Mayıs: 1 milyon 456 bin 400 TL
    • Haziran: 1 milyon 561 bin 500 TL

    Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - R-Line

    • Nisan: 1 milyon 497 bin 300 TL
    • Mayıs: 1 milyon 527 bin 200 TL
    • 1 milyon 671 bin 800 TL

    İlk çıkış fiyatları

    Merak eden okuyucularımız için, 2020 Eylül'de ülkemize gelen yeni Tiguan'ın çıkış fiyatları şu şekildeydi:

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL
    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL
    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL

    volkswagen tiguan

    volkswagen tiguan


    İlginizi Çekebilir

    Zehra Güneş'ten romantik paylaşım! Sevgilisiyle aşka geldi, sosyal medya yıkıldı
    Medya

    Zehra Güneş'ten romantik paylaşım! Sevgilisiyle aşka geldi, sosyal medya yıkıldı

    Kale projesi kazılarında tarih yeniden araştırılıyor
    Kültür Sanat

    Kale projesi kazılarında tarih yeniden araştırılıyor

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir