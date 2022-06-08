Volkswagen Tiguan modelleri 80 bin TL zamlandı: İşte fiyat listesi

Yeni Volkswagen Tiguan haziran ayı fiyat listesini ve otomobilin öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, 2020 yılının Temmuz ayında yenilenmiş ve daha yıl sonuna doğru ülkemizde satışa çıkmıştı.

Daha dinamik bir ön yüze kavuşan Tiguan, yeni Golf'ten tanıdığımız ızgara tasarımını saran Matrix LED farlar ile dikkat çekiyor.

17-21 inç büyüklüğe sahip jant opsiyonları sunan Volkswagen, Tiguan'ın profilinin de ön plana çıkmasını sağlıyor.

Volkswagen Tiguan öne çıkan özellikleri

Volkswagen'in en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de yollara çıkıyor.

Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.

Volkswagen Tiguan, benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motorundan güç alıyor. Dizel tarafında ise 200 bg güç üreten 2 litrelik TDI motor tercih edilebiliyor.

Volkswagen Tiguan fiyat listesi

Mayıs ayında baz versiyonunun fiyatları 811 bin 300 TL'den başlayan yeni Volkswagen Tiguan'ın haziranda 888 bin TL'ye satıldığını görüyoruz. Öte yandan, diğer donanım seviyelerindeki zam 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life

Nisan: 795 bin 400 TL

Mayıs: 811 bin 300 TL

Haziran: 888 bin 200 TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance

Nisan: 931 bin 500 TL

Mayıs: 950 bin 100 TL

Haziran: 1 milyon 040 bin 100 TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line

Nisan: 993 bin 500 TL

Mayıs: 1 milyon 103 bin 300 TL

Haziran: 1 milyon 109 bin 300 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - Elegance

Nisan: 1 milyon 398 bin 500 TL

Mayıs: 1 milyon 456 bin 400 TL

Haziran: 1 milyon 561 bin 500 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - R-Line

Nisan: 1 milyon 497 bin 300 TL

Mayıs: 1 milyon 527 bin 200 TL

1 milyon 671 bin 800 TL

İlk çıkış fiyatları

Merak eden okuyucularımız için, 2020 Eylül'de ülkemize gelen yeni Tiguan'ın çıkış fiyatları şu şekildeydi:

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL