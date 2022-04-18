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    Volkswagen Tiguan Nisan 2022 güncel fiyat listesi

    Volkswagen Tiguan Nisan 2022 güncel fiyat listesi

    Yeni Volkswagen Tiguan nisan ayı fiyat listesini ve otomobilin öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 13:09
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    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, 2020 yılının Temmuz ayında makyaj operasyonu geçirmiş ve aynı yılın sonlarına doğru ülkemizde satışa sunulmuştu.

    Daha dinamik bir ön yüze kavuşan Tiguan, yeni Golf'ten tanıdığımız ızgara tasarımını saran Matrix LED farlar ile dikkat çekiyor.

    17-21 inç büyüklüğe sahip jant opsiyonları sunan Volkswagen, Tiguan'ın profilinin de ön plana çıkmasını sağlıyor.

    volkswagen tiguan

    Volkswagen Tiguan öne çıkan özellikleri

    Volkswagen'in en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle ülkemizde satışa sunuluyor.

    Volkswagen bu değişiklik ile birlikte giriş seviyesi versiyonu da daha fazla donanım ile buluşturuyor.

    Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.

    Volkswagen Tiguan, benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motorundan güç alıyor. Dizel tarafında ise 200 bg güç üreten 2 litrelik TDI motor kullanılıyor.

    volkswagen tiguan

    Volkswagen Tiguan fiyat listesi

    Baz versiyonunun fiyatları 795 bin 400 TL'den başlayan yeni Volkswagen Tiguan'ın, nisan ayı güncel fiyat listesi şu şekilde:

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 795 bin 400 TL
    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 931 bin 500 TL
    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 993 bin 500 TL

    Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - Elegance - 1 milyon 398 bin 500 TL
    Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG - R-Line - 1 milyon 497 bin 300 TL

    İlk çıkış fiyatları

    Merak eden okuyucularımız için, 2020 Eylül'de ülkemize gelen yeni Tiguan'ın çıkış fiyatları şu şekildeydi:

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL
    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL
    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL

    volkswagen tiguan

    volkswagen tiguan


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