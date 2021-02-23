Volkswagen Tiguan, yeni motor seçeneklerine kavuştu

Volkswagen, başarılı SUV modeli Tiguan'a iki adet yeni motor seçeneği ekledi.

Volkswagen'in kısa bir süre önce yenilediği başarılı SUV modeli Tiguan, iki yeni motor seçeneğine kavuştu. 2.0 TSI ünitenin iki farklı güç çıkışlı versiyonu şeklinde karşımıza çıkan yeni motorlara sahip modeller, şimdiden Avrupa'da satışa çıkmış durumda.

Yeni nesil Tiguan'a eklenen 2.0 TSI ünitenin güçlü olanı, Volkswagen Golf GTI'daki motorun aynısı. Bu motor 7 ileri DSG şanzıman ve 4 tekerden çekiş sistemi ile kombine edildi. Motorun ürettiği güç ve tork değeri ise 245 beygir ile 370 Nm olarak açıklandı.

MAKSİMUM 230 KM/S HIZ YAPIYOR

Volkswagen, bu motora sahip Tiguan'ın 0-100 km/s hızlanmasının 6.0 saniye olduğunu ve aracın maksimum olarak 230 km/s hıza ulaşabileceğini belirtiyor

2.0 TSI motor seçeneklerin ikincisi ise 190 beygir güç ile 320 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 7.4 saniye, maksimum hızı da 213 km/s şeklinde açıklandı.

Volkswagen, bu versiyonun ortalama yakıt tüketiminin 7 litre/100 km civarında olacağını ve CO2 emisyonunun da 189 g/km olduğunu belirtiyor.

Volkswagen, bu iki adet 2.0 TSI motor seçeneğinden güçlü olanın sadece en üst seviye ve sportif R-Line donanım paketiyle birlikte alınabildiğini belirtiyor. 190 beygirlik versiyon ise Elegance vb. diğer donanım paketleriyle seçilebiliyor.

Yeni motor seçeneklerine sahip Volkswagen Tiguan modellerinin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.



Kaynak: Motor1 Türkiye