Volkswagen Trinity, Tesla'ya rakip olmak için gün sayıyor Volkswagen, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetiyle mücadele etmek için Trinity modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlarda özellikle Avrupa pazarına damga vurmuş durumda.

Volkswagen, yeni üst sınıf elektrikli otomobili Trinity ile Tesla'ya rakip olmak için gün sayıyor.

Trinity, Seviye 4 otonom sürüş sistemlerini destekleyen yeni SSP yazılım platformunu kullanacak.

Trinity elektrikli otomobilin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume göreve geldikten kısa bir süre sonra projeyi erteledi.

Deneyimli yöneticinin yazılım geliştirmeden sorumlu Cariad iştirakinin üzerindeki baskıyı hafifletmek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Almanya'da üretilecek

Volkswagen, prestijli Trinity elektrikli modelini Almanya'nın Zwickau kentindeki fabrikasında üretecek.

VW başlangıçta model için Wolfsburg genel merkezinin yakınında 2 milyar euroluk bir fabrika kurmayı planlamıştı. Ancak şirket, geçtiğimiz cuma günü yeni bir tesise ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

Wolfsburg ayrıca 2026'dan itibaren elektrikli bir Tiguan ve 2025'te de Tiguan Allspace'in halefi olacak bir model üretecek.

VW, bir zamanlar Trabant otomobilleri üreten Zwickau tesisini MEB platformuna dayalı elektrikli otomobiller için dönüştürdü.

Fabrikada Cupra Born, Audi Q4 E-tron ve Audi Q4 Sportback E-tron'un yanı sıra, VW ID3, ID4 ve ID5 modelleri de üretiliyor.