Volkswagen, tüm yatırımlarını askıya ladı

Alman otomobil devi koronavirüs nedeniyle tüm yatırımlarını durdurdu. DW Türkçe, kararı Türkiye'ye yönelik alınmış bir karar gibi servis etti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin ardından Volkswagen Türkiye'de ilk yatırımı için harekete geçti ve fabrika kurma kararı aldı.

TÜRKİYE'DEKİ DEĞİL TÜM YATIRIMLAR DURDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Alman otomobil devini de etkiledi ve Volkswagen dünyadaki tüm yatırımlarını durdurma kararı aldı.

Volkswagen'in dünyadaki tüm yatırımlarını koronavirüs salgını nedeniyle durdurmasına rağmen Türkiye'de yayın yapan Deutsche Welle (DW) Türkçe, kararın Türkiye'ye yönelik alındığı yönünde bir haber servis etti.