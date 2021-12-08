Volkswagen Türkiye'deki fiyatlarına zam yaptı

Sıfır araçlarına ait fiyat listesini güncelleyen Volkswagen Türkiye'de, yapılan zamdan sonra Polo'nun fiyatı 500 bin lirayı aştı.

Alman otomotiv devi BMW'den sonra Volkswagen Türkiye’de en çok satılan Polo, Golf, T-Roc ve Passat modellerine fiyat güncellemesine gitti.

EN ÇOK SATILAN MODELLERİNE ZAM

Volkswagen Türkiye pazarında en çok satan modellerinden olan B sınıfı Polo, C sınıfı Golf, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modeline yeni zamlar geldi.

POLO'NUN FİYATI 500 BİN LİRAYI AŞTI

Volkswagen daha önce 254.300 TL’ye sattığı olan en ucuz model Polo'nun en ucuzu yeni zamlarla beraber 387 bin TL’ye, en pahalısı 511.400 TL’ye çıkıyor.

GÜNCELLENEN 2021 ARALIK FİYAT LİSTESİ

*POLO

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 387,000.00 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 403,300.00 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life 439,700.00 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style 511,400.00 TL

*GOLF

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 423,900.00 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life 529,300.00 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style 583,600.00 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 615,900.00 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 639,800.00 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 671,900.00 TL

*T-ROC

T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline 650,000.00 TL

*TIGUAN

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life 696,900.00 TL

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 779,200.00 TL

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 831,000.00 TL

Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance 1,161,000.00 TL

Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line 1,242,100.00 TL

*PASSAT