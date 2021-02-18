Volkswagen, uçan arabalarla yakından ilgileniyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, uçan araba teknolojisinin potansiyel müşterilerinden biri olduğunu açıkladı.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor. Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtlar için Volkswagen de yakın takipte.

Uçan araba teknolojisinin potansiyel müşterilerinden biri olduğunu açıklayan Volkswagen, dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de uçan otomobil için araştırmalara başladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Özellikle teknik açıdan yakın gördüğümüz Çin pazarında bu çalışmayı yapıyoruz. Otonom sürüşün ötesinde araçlardaki dikey hareketlilik kavramı, mobilite yaklaşımımızı geleceğe taşımak, bir sonraki adımımız olabilir." ifadeleri kullanıldı.

İLK ÜRÜN DRONE OLACAK

Volkswagen’in Çin yöneticisi Stephan Woellenstein, Volkswagen CEO'su Herbert Diess ile yaptıkları ortak röportajda, şirketin lisanslı olarak bir drone geliştirmek istediğini, bu drone’un da şirketin pazara katılacağı ilk ürün olacağını sözlerine ekledi.

Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarı ve aynı zamanda Volkswagen'in satışlarının en büyük bölümünü oluşturuyor.