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    Volkswagen ve Audi'ye siber saldırı: Veriler çalındı

    Alman Volkswagen ve Audi marka otomobil firmalarına düzenlenen siber saldırıda, müşteri bilgileri ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 09:29
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    Volkswagen ve Audi'ye siber saldırı: Veriler çalındı

    Son yıllarda artan siber saldırı olaylarından otomotiv sektörü de nasibini aldı. Alman otomobil üreticileri Volkswagen ve Audi, siber saldırıya maruz kaldı.

    Saldırı sonucunda, markaların Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki müşterilerinin iletişim ve ehliyet bilgileri gibi kişisel verileri çalındı.

    Veri ihlali kapsamındaki bu veriler; telefon numaralarını, e-posta adreslerini, ev adreslerini ve bazı durumlarda araç kimlik numaralarını içeriyor.

    VOLKSWAGEN'DEN AÇIKLAMA

    Volkswagen ABD'den yapılan açıklamaya göre, ihlal yalnızca bir Audi veya VW aracı satın almakla ilgili bilgi isteyen kişilerin verilerini içeriyordu.

    VW ABD yaptığı açıklamada, "Bunun mevcut veya potansiyel müşterilerimize yol açabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Her zaman olduğu gibi, kişilerin kendileri veya araçları hakkında bilgi vermelerini isteyebilecek şüpheli e-postalar veya diğer iletişimler için tetikte olmalarını öneriyoruz" dedi.

    VOLKSWAGEN AUDI

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