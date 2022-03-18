Volkswagen ve BMW, savaş nedeniyle üretimi durdurdu

Volkswagen ve BMW, Ukrayna'dan ithal edilen parçaların eksikliği nedeniyle bazı fabrikalardaki üretimi durdurma kararı aldı.

Financial Times gazetesi, BMW ve Volkswagen'in Ukrayna'dan ithal edilen parçaların eksikliği nedeniyle bazı fabrikalardaki üretimin durdurulduğunu söyledi.

Gazete, ''BMW ve Volkswagen, Rus işgalinin Ukrayna’daki elektromontaj fabrikalarını kapattırmasının ardından Avrupa'daki fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı.'' dedi.

KABLO SORUNU VAR

Auto Analysis’e göre elektrik kablo tedarikinin beşte birlik kısmı Ukrayna’ya düşüyor. Danışmanlık şirketi Alix Partners'ın Genel Müdürü Alexandre Marian, ''Kablolarla ilgili sorun, onların temel oluşturmalarıdır. Onlar olmadan tamamlanmamış bir otomobilin montajına dahi başlayamazsınız.'' diye konuştu.

Volkswagen Genel Müdürü Herbert Diess ise, şirketin şu anda ekipman değişimini de içeren alternatifleri değerlendirdiğini ifade etti.

Bununla birlikte gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’daki bazı tedarikçilerin tekrar çalışmaya başladığı bilgisini verdi.