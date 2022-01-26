Volkswagen ve Bosch, otomatik sürüş için ortak oldu

Volkswagen ve Bosch, otomatik sürüş için ortak oldu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Bosch, otomatik sürüş gücünü desteklemek ve yazılım geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, otomobiller ve bulut arasında sorunsuz entegrasyon için yazılım tanımlı araç platformu geliştirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda Microsoft ile ortak olmuştu.

Bosch, şimdi de Volkswagen'in yazılım birimi Cariad ile otomotiv yazılımı konusunda iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, Volkswagen Cariad yazılım biriminin, 2023'ten itibaren seviye 3 otonom özelliklerini (sürücülerin ellerini direksiyondan geçici olarak çekmeleri) devreye almak için dünyanın en büyük otomobil parçası tedarikçisi Robert Bosch ile çalışacağı belirtildi.

Ortak çalışmalara her iki firmadan 1.000'den fazla uzman işçinin katılacağı bildirilen açıklamada, seviye 4 otonom özelliklerinin geliştirilmesinin de hedeflendiği aktarıldı.

Cariad Üst Yöneticisi (CEO) Dirk Hilgenberg, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Otomatik sürüş, sektörümüzün geleceğinin anahtarıdır. İş birliğimizle Almanya'nın yenilikçilik konusundaki itibarını güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yanı sıra; ABD'den Mobileye, Tesla ve Waymo ile Çin merkezli Baidu da otonom teknoloji üzerinde çalışıyor.

CARIAD VOLKSWAGEN İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Volkswagen, geleneksel olarak aktif olmadığı bir alanda Tesla'ya ve Google'a meydan okuyabileceğini umarak tüm yazılım çabalarını Cariad'da toplamıştı.

Volkswagen'den her yıl 2,5 milyar euro fon alan Cariad, şirketin CEO'su Herbert Diess için de oldukça önemli. Diess, yazılımı otomotiv sektörünün geleceği olarak görüyor.