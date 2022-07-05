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    Volkswagen ve Bosch'un iş birliğine Almanya'dan onay

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Bosch, otomatik sürüş gücünü desteklemek ve yazılım geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurmuştu. Almanya, bu iş birliğine onay verdi.
    • 05.07.2022 - 08:35
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    Volkswagen ve Bosch'un iş birliğine Almanya'dan onay

    Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, otomobiller ve bulut arasında sorunsuz entegrasyon için yazılım tanımlı araç platformu geliştirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda Microsoft ile ortak olmuştu.

    Bosch, şimdi de Volkswagen'in yazılım birimi Cariad ile otomotiv yazılımı konusunda iş birliği yaptı.

    Ortak çalışmalara her iki firmadan 1.000'den fazla uzman işçinin katılacağı bildirilen açıklamada, seviye 4 otonom özelliklerinin geliştirilmesinin de hedeflendiği aktarıldı.

    Almanya, iş birliğine onay verdi

    AA'da yer alan habere göre, Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), otomotiv üreticisi Volkswagen ve Bosch'un ortaklaşa otonom sürüş teknolojisi geliştirmesine "yeşil ışık" yaktı.

    Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, Bundeskartellamt'ın, Robert Bosch GmbH ve Volkswagen AG arasında otonom sürüşü daha da geliştirmek için planlanan bir teknoloji iş birliğine karşı dava açmayacağı belirtildi.

    volkswagen

    Açıklamada, Alman şirketlerin otonom sürüş teknolojisi iş birliğinin Avrupa AR-GE kuralları içerisinde yer aldığı hatırlatılarak, söz konusu birliğinin kartel dairesi tarafından rekabet kuralları temelinde izlenmeye devam edileceği bildirildi.


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