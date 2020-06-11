Volkswagen ve Ford 8 milyon ticari araç üretecek

Volkswagen ve Ford 8 milyon ticari araç üretecek

Volkswagen ve Ford, elektriklendirme ve ticari araçlar özelinde yeni yaptıkları anlaşmayı daha da genişletti.

Volkswagen ve Ford, ticari otomobiller üzerinde geçtiğimiz günlerde yeni bir anlaşmaya imza atmıştı. İki şirket, anlaşma gereğince elektrikli ve ticari araçlar özelinde üç farklı projeye imza atacak.

Ford, elektriklendirme konusunda Volkswagen'in MEB adını verdiği platformu kullanarak Avrupa pazarına bir model üretecek.

Model hakkında net bir bilgi olmasa da aracın 2023'te çıkış yapacağı ifade söyleniyor.

RANGER VE AMAROK ORTAK ÜRETİLECEK

Alman üreticinin Ford ile birlikte yeni nesil Ford Ranger ve bu modeli taban alacak yeni nesil Amarok'u üretmesi bekleniyor.

Volkswagen'in ticari araç kolu, Ford tarafından üretilecek bir orta boy camlı van üzerinde çalışırken, ABD menşeli marka 1 tona kadar yük taşıyabilen farklı bir panelvan üzerinde çalışmayı sürdürecek.

8 MİLYON TİCARİ ARAÇ

Ford, Volkswagen ile gerçekleştirdiği iş birliğini genişleteceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde 8 milyon adet ticari aracın üretileceği kaydedildi.

Avrupa pazarı için yeni bir elektrikli model üzerinde çalıştığını da kaydeden Ford, 2023 yılından itibaren bu araçtan 600 bin adet üretebileceğini bildirdi.

Anlaşma kapsamında Ford orta seviye bir hafif ticari araç geliştirecek ve üretecek. Araç Volkswagen tarafından da satılacak.

Ayrıca iki şirket ileri bir tarihte Ford tarafından geliştirilecek 1 ton sınıfında bir kargo vanı, Ford Ranger platformunu kullanarak orta seviye bir hafif ticari araç için de iş birliği yapacak.