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    Volkswagen ve Mercedes ham madde anlaşması imzaladı

    Volkswagen ve Mercedes, Kanada'dan çeşitli ham maddeleri tedarik etmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:01
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    Volkswagen ve Mercedes ham madde anlaşması imzaladı

    Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araçların bataryaları için gelecekte sorun yaşamak istemiyor. Şirketin Kanada'da madencilik sektörüne girmeyi hedeflediğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Özellikle elektrikli araçlar için batarya üretiminde ham madde tedarikini güvenceye almak isteyen Volkswagen, Mercedes ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

    Otomotiv dünyasının iki dev ismi, Kanada hükümetiyle iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme; lityum, nikel, kobalt ve grafit gibi materyallerin tedarikini temel alıyor.

    Plan kapsamında katot malzeme üretimini artırmak isteyen şirketin, Kanada'da yeni bir ofis kurmayı hedeflediği de belirtiliyor.

    bmw

    Mercedes'ten bir anlaşma daha

    Mercedes-Benz ise Kanada ve Almanya'da operasyonları bulunan maden şirketi Rock Tech ile anlaştı.

    Mercedes, anlaşma kapsamında 2026 yılından başlamak üzere Kanadalı şirketten yılda 10 bin ton olmak üzere lityum hidroksit tedarik edecek.


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