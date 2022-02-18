Volkswagen ve Porsche otomobil yüklü dev kargo gemisinde yangın çıktı

Lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'nun araçlarını taşıyan dev kargo gemisinde yangın çıktı.

Almanya'nın Emden kentinden ABD'deki Davisville limanına doğru seyir halinde olan ve Porsche dahil Volkswagen Grubu'nun lüks otomobillerini taşıyan Felicity Ace gemisi alevlere teslim oldu.

Associated Press tarafından servis edilen habere göre, dev kargo gemisi Azor Adaları yakınlarında alev aldı.

Portekiz Sahil Güvenlik birimi, üst güvertede çıkan yangının ardından kargo gemisi Felicity Ace'den imdat çağrısı aldı.

Kuru yük gemisinde, sınırlı sayıda üretilen lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'na ait markaların arabaları bulunuyordu.

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Gemideki 22 kişilik mürettebatın cankurtaran botlarıyla tahliye edildiği belirtildi. Felicity Ace'in 4 bin adede kadar araç taşıyabildiği biliniyor. Atlantik Okyanusu'nda sürüklenen kargo gemisindeki otomobillerin akıbeti ise henüz belli değil.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, Felicity Ace'de kaç otomobilin yüklü olduğu bilinmiyor.

Bu nedenle, teslimatların gecikebileceği, daha da kötüsü araçların müşterilere hiç ulaşmayabileceği belirtiliyor.