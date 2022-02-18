Euro
15.45
-0.02%
Dolar
13.60
0.10%
Altın
827.35
-0.22%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
556.631
-6.43%
BTXN Coin
38.47
0.47%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Volkswagen ve Porsche otomobil yüklü dev kargo gemisinde yangın çıktı

    Lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'nun araçlarını taşıyan dev kargo gemisinde yangın çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen ve Porsche otomobil yüklü dev kargo gemisinde yangın çıktı

    Almanya'nın Emden kentinden ABD'deki Davisville limanına doğru seyir halinde olan ve Porsche dahil Volkswagen Grubu'nun lüks otomobillerini taşıyan Felicity Ace gemisi alevlere teslim oldu.

    Associated Press tarafından servis edilen habere göre, dev kargo gemisi Azor Adaları yakınlarında alev aldı.

    Portekiz Sahil Güvenlik birimi, üst güvertede çıkan yangının ardından kargo gemisi Felicity Ace'den imdat çağrısı aldı.

    Kuru yük gemisinde, sınırlı sayıda üretilen lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'na ait markaların arabaları bulunuyordu.

    porsche

    MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

    Gemideki 22 kişilik mürettebatın cankurtaran botlarıyla tahliye edildiği belirtildi. Felicity Ace'in 4 bin adede kadar araç taşıyabildiği biliniyor. Atlantik Okyanusu'nda sürüklenen kargo gemisindeki otomobillerin akıbeti ise henüz belli değil.

    Kurtarma çalışmaları devam ederken, Felicity Ace'de kaç otomobilin yüklü olduğu bilinmiyor.

    Bu nedenle, teslimatların gecikebileceği, daha da kötüsü araçların müşterilere hiç ulaşmayabileceği belirtiliyor.

    Volkswagen ve Porsche otomobil yüklü dev kargo gemisinde yangın çıktı #2

    Volkswagen ve Porsche otomobil yüklü dev kargo gemisinde yangın çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Gülben Ergen'in kaburga kemiği çatladı
    Magazin

    Gülben Ergen'in kaburga kemiği çatladı

    Antony Blinken: Rusya saldırıya hazırlanıyor
    Dünya

    Antony Blinken: Rusya saldırıya hazırlanıyor

    Görüş Bildir