Volkswagen, yakıt sızdırdıkları için Jetta modellerini geri çağırıyor

Volkswagen, kompakt sedan modeli olan Jetta'nın CZTA motor kodlu versiyonlarını geri çağırmaya başladı. Amerika'da olan bu geri çağırmanın sebebi ise civatalar.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Amerika Ulusal Otoyol Trafiği Güvenliği (NHTSA) denetimine takıldı.

18 Haziran 2015 ve 9 Aralık 2017 yılları arasında üretilen CZTA kodlu Jetta modellerinde, yakıt rayı üzerinde bulunan civatalarda sorun tespit eden NHTSA, otomobillerin geri çağırılmasını talep etti.

YAKIT SIZDIRMA RİSKİ VAR

Toplam 218 bin 192 adet otomobilin etkilendiği bu durum, motor yakıt rayları üzerindeki civataların tam sıkılmadığından kaynaklı yakıt sızdırma riskine bağlı olarak sorun teşkil ediyor.

Araç kullanıcılarının yakıt kokusu alması ve motorda bazı yakıt kaçaklarını görmesi ihtimali de var. AutoNews’a açıklama yapan bir sözcü bu sorunla alakalı bir sorun veya bir kaza yaşanmadığını belirtti.

Volkswagen Jetta sahiplerinin 20 Aralık tarihinden itibaren otomobillerindeki sorunu gidermek için bayilerden randevu almaları gerekiyor. Hatanın giderilmesi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Söz konusu sorun, şimdilik yalnızca ABD'de satılan Jetta modelleri için geçerli.