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    Volkswagen, yeni bir tedarik krizi hakkında uyardı

    Volkwagen, artan elektrikli araç sayısının batarya kriziyle sonuçlanabileceğini söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 08:58
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    Volkswagen, yeni bir tedarik krizi hakkında uyardı

    Geçtiğimiz yılın başlarında ortaya çıkan küresel çip tedarik sorunları, otomobil üreticilerini oldukça zor durumda bırakıyor. Ancak gelecekte yeni sorunlar baş gösterebilir.

    Avrupa Birliği'nin emisyon kararı nedeniyle birçok marka gelecek yıllarda tamamen elektrikli araçlara geçmek zorunda kalacak.

    Volkswagen yöneticisi Arno Antlitz, elektrikli otomobile geçiş sürecini hızlandıracak bu kararın sonuçlarının korkutucu olabileceği iddia ediyor.

    Batarya krizi kapıda

    Antlitz, içten yanmalı modellerin bu kadar hızlı şekilde terk edilmesinin yeni bir tedarik krizine yol açabileceğine inanıyor. Bu kez sorun bataryalar olacak.

    Elektrikli otomobillerin sayısının artması, şu anda zaten yükselişte olan lityum fiyatlarını daha da artıracak.

    Fiyatların yükselmeye devam etmesi maliyeti artıracak ve elektrikli otomobillerin fiyatı daha da yukarılara gelecek.

    Şu anda çip tedarik sorunları hala çözülebilmiş değil. Üstelik, gelecekte bu krize bir de bataryalar eklenirse, elektrikli araç pazarını zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz.

    volkswagen


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