Volkswagen yeni konsept otomobilini tanıttı: ID.Code Volkswagen, Pekin Otomobil Fuarı'nda ID.Code isimli yeni konsept otomobil sergiledi.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, son zamanlarda Çin'de çok büyük satış kayıpları yaşıyor.

Bu nedenle şirket, Pekin Otomobil Fuarı'nda dikkatleri üzerine çekmek için elinden geleni yapıyor.

Alman otomobil devi, Çin'de düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı'nda dikkat çeken bir otomobil gösterdi.

"ID.Code" olarak isimlendirilen bu konsept araç, sıradan bir elektrikli SUV gibi görünse de sahip olduğu teknolojilerle dikkat çekiyor.

Gözleriyle sizi takip ediyor

Volkswagen'in geliştirdiği ve Id Code modelinde karşımıza çıkan "3D Eyes" isimli yeni teknoloji, aracın sürücüyü izlemesini sağlıyor ve diğer sürücülerle etkileşime girebiliyor.

Söz konusu yeni teknoloji sayesinde, aracın ön ızgara bölümüne 967 adet LED yerleştirildi. Bu ışıklar, sizi gördüğü zaman bir göz halini alıyor.

Diğer sürücülerle de iletişime geçen bu bölüm, birisi size yol verdiği zaman emoji ile teşekkür ediyor.

Volkswagen ID Code şu anda sadece konsept aşamasında ve gelecekte seri üretime geçip geçmeyeceği henüz belli değil.