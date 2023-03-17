Volkswagen yeni ucuz elektrikli otomobilini tanıttı Volkswagen, Avrupa satış fiyatı 25 bin euronun altında olacak, tamamen elektrikli yeni konsept ID. 2all modelini görücüye çıkardı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi oldukça fazla. Bu nedenle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Alman üretici Volkswagen, önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli otomobiller için 193 milyar dolar harcama yapacağını açıklamıştı.

Volkswagen'den yeni elektrikli otomobil

Volkswagen, Avrupa satış fiyatı 25 bin euronun altında olacak, tamamen elektrikli yeni konsept ID. 2all modelini görücüye çıkardı.

Volkswagen’in yeni tasarım dilini taşıyan, önden çekişli, 450 km'ye kadar menzile sahip model; Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, IQ.LIGHT veya Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak.

Yeni MEB Entry platformuna dayalı olarak üretilecek ID. 2all, Volkswagen'in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli araç modelinden biri olacak.

2025'te satışa çıkacak

Volkswagen, ID. 2all’ın seri üretim versiyonunun başlangıç fiyatının, Avrupa pazarı için 25 bin euronun altında olmasını ve modeli 2025 yılında müşterilere sunmayı hedefliyor.

Geliştirilmiş MEB Entry platformunun yanı sıra; ID. 2all, yeni pil ve şarj teknolojisiyle verimli bir sürüş sağlıyor. 166 kW/226 PS güce sahip güçlü bir elektrik motoruna sahip model, 450 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabilecek.

2026'da kompakt bir elektrikli SUV modeli tanıtmayı planlayan Volkswagen, tüm zorluklara rağmen fiyatı 20 bin euronun altında olan yeni bir elektrikli otomobil üzerinde de çalışıyor.