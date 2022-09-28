Volkswagen'den 3 milyar dolarlık batarya hamlesi

Volkswagen Grubu'nun batarya şirketi PowerCo ve Belçikalı firma Umicore arasında 3 milyar dolarlık pil ortaklığı kuruldu.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, batarya teknolojilerine dev yatırımlar yapıyor. Bu markalardan biri olan Alman Volkswagen, yeni bir yatırım daha yaptı.

Volkswagen Grubu'nun batarya şirketi PowerCo ve Belçikalı firma Umicore arasında 3 milyar dolarlık batarya anlaşması imzalandı.

Ortak girişim, 10 yıl sonunda yılda 2.2 milyon elektrikli otomobil için batarya malzemeleri üretmeyi hedefliyor.

PowerCo'nun Avrupa pil fabrikalarına 2025 yılından itibaren malzeme tedariki başlayacak. Lityum, kobalt, nikel ve manganez de dahil olmak üzere hammaddeler dünyanın dört bir yanından tedarik edilecek.

Ancak piller için katot üretimi, Umicore'un Polonya fabrikasında ortak girişim kapsamında gerçekleştirilecek.

Avrupalı otomotiv devleri, Asya hakimiyetinde olan tedarik zincirini Avrupa'ya taşımak için çalışmalarını hızlandırıyor.

Büyük şirketler hammadelerin pillere dönüşümü için kurulu olan fabrikalarla ortaklıklarını artırıyor.

Volkswagen'in hedefi büyük

Volkswagen, 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışlarının yüzde 70'inin tamamen elektrikli araçlar olmasını hedefliyor.