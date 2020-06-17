Volkswagen'den ABD'li batarya şirketine yeni yatırım

Volkswagen, ABD'li batarya üreticisi QuantumScape'e ekstra 200 milyon dolar daha yatırım yapacağını açıkladı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, büyük firmalar da bu sektöre ciddi yatırımlar yapıyor.

Son dönemlerde elektrikli otomobil yatırımlarına hız veren Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ABD'de yeni bir yatırım daha gerçekleştirdi.

200 MİLYON DOLAR YATIRIM

Volkswagen, ABD'li batarya üreticisi QuantumScape'teki hisselerini 200 milyon dolar daha artırdı.

Yapılan yatırım ile, elektrikli araçların menzilinin artırılması ve şarj sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Alman üretici, ay başında Pittsburgh merkezli otonom araç girişimi Argo AI'ye de 2.6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmişti.

SON 1 AYDA 5 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Volkswagen'in mayıs ayının son günlerinde Çin'deki elektrikli araç üreticilerine 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı da göz önüne alındığında, Alman otomotiv devinin son bir ay içinde yeni nesil otomotiv teknolojilerine yaptığı yatırımın toplamda 5.1 milyar doları bulduğu ortaya çıkıyor.

