Volkswagen'den Avrupa için elektrikli otomobil kararı

2033 yılında Volkswagen, Avrupa için sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka, artık içten yanmalı motor kullanan modelleri üretmeme kararı aldı.

Volkswagen yöneticisi Thomas Schafer, en geç 2033’ten itibaren Volkswagen'in Avrupa’da yalnızca elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu.

Avrupa’da içten yanmalı motorların muhtemelen 2033 ile 2035 arasında bitmesi gerektiği konuşuluyordu. Şimdi ise 2033’ten önce bu hedef gerçek olabilir.

Volkswagen'in kardeş markası Audi patronu Makus Duesmann da geçen yıl 2033’te Avrupa’da içten yanmalı motorları kullanımdan kaldıracaklarını açıklamıştı.

Avrupa dışında üretim sürecek

Öte yandan Volkswagen, içten yanmalı motorlu araç üretimini tamamen bırakmayı düşünmüyor.

Alman şirket, Avrupa dışı pazarlarda hem elektrikli, hem de içten yanmalı araç üretmeye devam edecek.