Petrol
94.09
-1.00%
Euro
18.5817
0.18%
Dolar
18.6091
0.05%
Altın
993.55
-0.06%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
381.093
-2.03%
BTXN Coin
10.65
0.94%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Volkswagen'den Avrupa için elektrikli otomobil kararı

    2033 yılında Volkswagen, Avrupa için sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen'den Avrupa için elektrikli otomobil kararı

    Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka, artık içten yanmalı motor kullanan modelleri üretmeme kararı aldı.

    Volkswagen yöneticisi Thomas Schafer, en geç 2033’ten itibaren Volkswagen'in Avrupa’da yalnızca elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu.

    Avrupa’da içten yanmalı motorların muhtemelen 2033 ile 2035 arasında bitmesi gerektiği konuşuluyordu. Şimdi ise 2033’ten önce bu hedef gerçek olabilir.

    Volkswagen'in kardeş markası Audi patronu Makus Duesmann da geçen yıl 2033’te Avrupa’da içten yanmalı motorları kullanımdan kaldıracaklarını açıklamıştı.

    volkswagen

    Avrupa dışında üretim sürecek

    Öte yandan Volkswagen, içten yanmalı motorlu araç üretimini tamamen bırakmayı düşünmüyor.

    Alman şirket, Avrupa dışı pazarlarda hem elektrikli, hem de içten yanmalı araç üretmeye devam edecek.


    Yabancı turistler Türkiye'de konut yatırımını artırdı
    Emlak

    Yabancı turistler Türkiye'de konut yatırımını artırdı

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısı yapıldı
    İç Haber

    Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısı yapıldı

    Görüş Bildir