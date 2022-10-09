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    Volkswagen'den Çin'e 990 milyon dolarlık yatırım

    Volkswagen (VW), Çin'de 990 milyon dolarlık ortak girişim yatırımı ile yazılım üretmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 08:51
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    Volkswagen'den Çin'e 990 milyon dolarlık yatırım

    Son yılllarda otomotiv sektöründe yazılımın önemi ciddi derecede arttı. Birçok marka, kendi yazılımlarını geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor.

    Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'e neredeyse milyar dolarlık bir yatırıma hazırlanıyor.

    Şirkete yakın kaynaklar, VW'nin Çin'de 990 milyon dolarlık ortak girişim yatırımı ile yazılım üretmek istediğini söylüyor.

    Volkswagen, seçimleri bekliyor

    Reuters'ta yer alan habere göre, Alman üreticinin resmi açıklama için Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki seçimleri beklediği kaydediliyor.

    Aşağı Saksonya eyaleti, VW'nin en büyük ikinci hissedarı konumunda ve eyalet yönetiminin şirketin yönetim kurulunda 2 koltuğu bulunuyor.

    Pazar günü yapılacak seçimin ardından VW'nin önümüzdeki hafta resmi kararını açıklayacağı gelen bilgiler arasında.

    volkswagen

    VW, toplam satışlarının yüzde 40'ını ve toplam kârının yarısını Çin pazarından sağlıyor. Çin'de birden çok ortak girişimi bulunan Alman üretici, JAC ile kurduğu ortak girişimin yüzde 75'ini, SAIC ile ortak olduğu şirketin yüzde 50'sini ve FAW ile ortak girişiminin de yüzde 40'ını kontrol ediyor.

    VW'nin Almanya'da faaliyet gösteren yazılım şirketi Cariad ise, Bosch ile ortak bir şekilde otonom sürüş teknolojisi geliştiriyor.


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