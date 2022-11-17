Volkswagen, hidrojen yakıtlı bir otomobil üzerinde çalışıyor

Volkswagen ve Kraftwer Tubes isimli bir şirket, yeni bir hidrojen yakıtlı araç için patent başvurusu yaptı.

Son zamanlarda birçok şirket, karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, hidrojen yakıtlı araçlar için Alman üretici BMW ile geçtiğimiz aylarda ortak olmuştu.

Şİmdi de Volkswagen, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) teknolojilerine odaklanan son şirket oldu.

Volkswagen, patent başvurusu yaptı

Kraftwer Tubes ve Volkswagen, ID.4 gibi mevcut elektrikli araçlarının yanında satılabilecek bir hidrojen araç için patent başvurusunda bulundu.

Gelen bilgilere göre hidrojenle çalışan otomobil, 1998 kilometre menzil sunma potansiyeline sahip olacak.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, şu anda bu teknolojinin önündeki en büyük iki engel olarak dikkat çekiyor.