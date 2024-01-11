Volkswagen'in 2023'te ne kadar araç sattığı belli oldu Volkswagen'in satışları 2023 yılında yüzde 12 artarak 9.24 milyona yükseldi. 2022 yılında şirket 8.3 milyon adet araç satmıştı.

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Pandemi sürecinde yaşanan düşüşün ardından Volkswagen Grubu'nun üretim performansı, geçen yıl toparlanma gösterdi.

Tedarik zinciri sorunlarının çözülmesi sayesinde üretim miktarının artması, grubun 2023 yılında satışlarını yüzde 12 oranında artırmasını sağladı ve böylece satışlar 9,24 milyona yükseldi.

Bu artış, 2022'de 8.3 milyon araç satan şirket için önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Volkswagen markasının satışları da arttı

Geçen yıla kıyasla Volkswagen markasının satışları yüzde 6,7 oranında artış göstererek 4.87 milyon adede ulaştı.

Bu artışta SUV modellerinin önemli bir rolü oldu; Avrupa'da satılan araçların yarısından fazlası ve ABD'de satılanların yüzde 81'i SUV gövde tipindeydi.

Elektrikli araç segmentinde ise Volkswagen, düşük talep nedeniyle beklenen büyümeyi sağlayamadı.

Buna rağmen, grubun elektrikli araç satışları yüzde 35 artarak 770 bin adede yükseldi. Volkswagen markasının elektrikli otomobillerinde ise önceki yıla göre yüzde 21'lik bir artışla 394 bin adetlik satış rakamına ulaşıldı.

Çin'de işler iyi gitmiyor

Çin pazarındaki durumu incelediğimizde, Volkswagen için olumlu bir tablo çizilmediğini görüyoruz.

Volkswagen'in Çin'deki satışları yüzde 1,6 artış gösterse de ülkenin genel otomobil satışlarının yüzde 5,6 oranında artması nedeniyle markanın pazar payında bir düşüş yaşandı.