Volkswagen'in 3. çeyrek satışları yüzde 24 azaldı

Volkswagen'in üçüncü çeyrek araç teslimatları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 azalarak 1 milyon 973 bine geriledi.

Koronavirüs ile birlikte otomobil dünyasını ciddi şekilde etkileyen küresel çip krizinin faturası da ağır oluyor. Birçok marka, yıl başından bu yana üretimde kesintiler yaparken, yıl sonu beklentileri de düştü.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

GELİRLER VE KÂR DÜŞTÜ

Buna göre, grubun geçen yılın temmuz-eylül döneminde 59,35 milyar euro olan satış geliri, 2021’nin aynı döneminde yüzde 4,1 azalışla 56,9 milyar euroya indi. Şirketin karı da özel kalemler hariç yüzde 12,1 düşüşle 2,8 milyar euro oldu.

SATIŞLARDA YÜZDE 24,4 DÜŞÜŞ VAR

Volkswagen, üçüncü çeyrekte araç teslimatının da çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 azalarak 1 milyon 973 bine gerilediğini açıkladı.

ÜRETİM 1963'LERE GERİ DÖNDÜ

Volkswagen'in ana üretim hattı olan Wolfsburg fabrikasında bu yıl şimdiye dek sadece 300 bin araç üretildi.

Kaynaklar, bunun 1958 yılından bu yana geçen 63 yıllık süreçteki en düşük sayı olduğunu söylüyor. Üstelik bu rakam, söz konusu fabrikanın pandemiden önceki ortalamasının da çok altında.