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    Volkswagen'in ana fabrikasında üretim duruyor

    Volkswagen'i tedarik zincirindeki aksamalar vurdu. Şirketin Almanya Wolfsburg'daki fabrikasında üretim, ocak ayında belli aralıklarla duracak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 09:30
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    Volkswagen'in ana fabrikasında üretim duruyor

    Dünyadaki üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

    Şimdiye kadar birçok otomobil üreticisi, tedarik sorunları nedeniyle üretimi zaman zaman durdurma kararı almıştı.

    Volkwagen'in ana fabrikasında üretim duruyor

    Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, koronavirüs ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunundan etkilendi.

    Volkswagen, bu nedenle ana fabrikası olan Wolfsburg'da ocak ayında üretimi birkaç vardiya durduracak.

    9 Ocak'tan 27 Ocak'a kadar Golf üretiminin yapıldığı 3 numaralı montaj hattının gece vardiyasında üretimin duracağı bilgisi paylaşıldı.

    Öte yandan, otomotiv sektörünü vuran tedarik sorunu tamamen düzelene kadar, yeni yılda da otomobil üreticilerinden sık sık üretimi durdurma kararları görebiliriz.

    volkw


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