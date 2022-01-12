Volkswagen'in Çin'deki satışları yüzde 14 düştü

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun en büyük pazarlarından Çin’deki araç satışları, geçen yıl 2020’ye göre yüzde 14 azaldı.

Volkswagen (VW) Grubunu Çin Üst Yöneticisi (CEO) Stephan Wollenstein’ın yaptığı sunuma göre Volkswagen, Çin'deki elektrikli otomobil satış hedeflerini tutturamadı.

Bölgesel koronavirüs salgını kısıtlamaları ve tam elektrikli ID modellerinin piyasaya sürülmesindeki sorunlar nedeniyle bu başarıya ulaşamayan şirket, geçtiğimiz yıl Çin'de kan kaybetti.

Geçen yıl en büyük pazarı Çin’de 80 bin ila 100 bin arasında elektrikli otomobil satmayı hedefleyen şirket, ancak 70 bin 625 araç satabildi.

GENEL SATIŞLAR DA DÜŞTÜ

Bünyesinde Scania, MAN, Lamborghini, Skoda, Audi, Porsche ve Bugatti gibi birçok markayı bulunduran VW Grubu'nun Çin genelindeki araç satışları, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 14 azalarak 3,3 milyon adede geriledi.

Alman üretici, Çin’de bu yıl elektrikli otomobil satışını en azından ikiye katlamayı ve genel satışlarını da yüzde 15 artırmayı (yaklaşık 500 bin adet) hedefliyor.

Öte yandan, e-hareketlilikte artan satış rakamları, Volkswagen'in Çin'deki yerli üreticilerle rekabet edebilmesi açısından önemini korurken, büyüyen pazara BYD ve Wuling gibi Çinli markaların hakim olması dikkati çekiyor.

Ülkede bu alanda ilk 10'daki tek yabancı üretici olarak üçüncü sırada yer alan ABD merkezli Tesla bulunuyor.