Volkswagen'in elektrikli SUV modeli ID.6 kameralara yakalandı

Volkswagen'in üzerinde çalışmaya başladığı büyük elektrikli SUV modeli ID.6, casus kameralara yakalandı. İşte Volkswagen ID.6 modelinden yeni fotoğraflar.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli modellerine bir yenisini daha eklemek için çalışmalara başladı.

Büyük bir SUV modeli olarak karşımıza çıkan ID.6 üzerinde çalışmalara başlayan şirket, aracı Avusturya Alpleri'nde test ederken yakalandı.

Çekilen karelerde aracın ön bölümünün iyi gizlendiği görülüyor. Gerçek dizaynı gizlemek için sahte paneller kullanan VW mühendisleri, far grubunu da güzelce gizlemeyi başarmış.

Profilden bakıldığında pek bir yenilik göze çarpmıyor, fakat kamuflajın genellikle arka kısma uygulandığını görüyoruz.

Arka sütuna yoğunlaşan gizleme çalışmaları, cam bölümünün göründüğünden büyük olduğunu vurguluyor.

Benzer şekilde stop lambalarının da kaplandığını belirtelim ancak dizayn, muhtemelen çıkartmadakinden çok da farklı olmayacaktır. Arkadaki "Brake Test" logosu ise aracın o esnada fren testlerinin yapıldığını gösteriyor.

ID.6 da ailenin geri kalanı gibi modüler elektrikli araç platformu MEB'den yükselecek. Konsept versiyonu 225 kW (306 bg) güç sunan araç 82 kWh'lik bataryasından WLTP normlarına göre 450 km menzil veriyordu.

2021'DE SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Çin'de FAW-VW ortak iştirakı olan Foshan tesisinde şimdiden 2 ön üretim prototipi üretilen ID.6'nın seri imalatı ise 2021'de başlayacak. Aracın hem ABD hem de Avrupa'da satılması bekleniyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye, Motorauthority