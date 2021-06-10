Volkswagen'in eski CEO’ları toplam 288 milyon euro tazminat ödeyecek

Volkswagen'in eski CEO'su Martin Winterkorn ve şirketin bünyesinde bulunan diğer bazı şirketlerin CEO’larının, emisyon skandalı nedeniyle şirkete toplam 288 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in karıştığı dizel skandalı (dieselgate), 2015 yılında patlak vermiş ve şirket oldukça zor durumda kalmıştı.

Alman otomotiv üreticisinin, yazılımla dizel otomobillerin emisyon değerini olduğundan daha düşük göstererek, daha az vergi ödediği kanıtlanmıştı.

Volkswagen'in emisyon skandalının ardından görevinden ayrılmak zorunda kalan eski CEO Martin Winterkorn'un, şirkete 11 milyon euro maddi tazminat ödeyeceğini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

ESKİ CEO'LAR TOPLAMDA 288 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Alman otomotiv devi Volkswagen'in eski Üst Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn ve şirketin bünyesinde bulunan diğer bazı şirketlerin CEO’larının, dizel emisyon skandalı sebebiyle şirkete toplamda 288 milyon euro tazminat ödeyeceği duyuruldu.

Anlaşmaya göre, eski Audi CEO’su ve VW Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Stadler 4,1 milyon euro, Audi şirketinin eski yöneticisi Stefan Knirsch 1 milyon euro ve eski Porsche CEO’su Wolfgang Hatz 1,5 milyon euro tazminat ödeyecek.

Açıklamada, tazminatın büyük bölümü olan 270 milyon euronun ise “menajer mali mesuliyet sigortası” tarafından karşılanacağı belirtildi.

AUDI ESKİ CEOSU ANLAŞMAYA YANAŞMADI

Öte yandan, Audi şirketinin eski CEO’su Ulrich Hackenberg’in anlaşmaya hazır olmadığı belirtilerek, Hackenberg hakkında yasal adımların atılacağı bilgisi paylaşıldı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Eylül 2015'te patlak veren skandalın, şimdiye kadar Alman şirkete faturası 35 milyar doları buldu.