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    Volkswagen’in eski CEO'su Martin Winterkorn, 11 milyon euro tazminat ödeyecek

    Volkswagen'in 2015'te ortaya çıkan dizel skandalında şirketin CEO'luk görevini yürüten Martin Winterkorn'un, 11 milyon euro maddi tazminat ödemesine karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:56
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    Volkswagen’in eski CEO'su Martin Winterkorn, 11 milyon euro tazminat ödeyecek

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in karıştığı dizel skandalı (dieselgate), 2015 yılında patlak vermiş ve şirket oldukça zor durumda kalmıştı.

    Alman otomotiv üreticisinin, yazılımla dizel otomobillerin emisyon değerini olduğundan daha düşük göstererek, daha az vergi ödediği kanıtlanmıştı.

    Volkswagen'in emisyon skandalının ardından görevinden ayrılmak zorunda kalan eski CEO Martin Winterkorn, şirkete 11 milyon euro maddi tazminat ödeyecek.

    ANLAŞMA SAĞLANDI

    Volkswagen yönetim kurulu, "Dieselgate" skandalında “ihmalkarlık” ve “şirketi zarar sokmakla” suçlanan Winterkorn'un ödeyeceği tazminat konusunda anlaşma sağlandığını ve “dostane çözüme” gidildiğini duyurdu.

    Martin winterkorn

    Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

    Eylül 2015'te patlak veren skandalın, şimdiye kadar Alman şirkete faturası 35 milyar doları buldu.

    Winterkorn ile birlikte dönemin diğer Volkswagen yöneticilerinin de dizel otomobillerde illegal emisyon yazılımı kullanmasına göz yumdukları ve bu nedenle organize suçtan yargılanacakları belirtiliyor.

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