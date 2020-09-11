Volkswagen'in eski CEO'su Martin Winterkorn, organize suçtan yargılanacak

Volkswagen'in 2015'te ortaya çıkan dizel skandalında şirketin CEO'luk görevini yürüten Martin Winterkorn'a, organize dolandırıcılık suçlaması yapıldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in karıştığı dizel skandalı, 2015 yılında patlak vermiş ve şirket oldukça zor durumda kalmıştı.

Volkswagen'nin hileli emisyon yazılımı kullanması hakkında açılan davaya bakan Almanya'daki mahkeme, 2015'te skandal patlak verdiği sırada şirketin CEO'luk koltuğunda oturan Martin Winterkorn'a çeşitli suçlamalar yöneltti.

ORGANİZE SUÇTAN YARGILANACAKLAR

Winterkorn ile birlikte dönemin diğer Volkswagen yöneticilerinin de dizel otomobillerde illegal emisyon yazılımı kullanmasına göz yumdukları ve bu nedenle organize suçtan yargılanacakları belirtiliyor.

Volkswagen'in söz konusu emisyon yazılımını kullandığı 2015'te yılında ABD'de ortaya çıkmıştı. Alman otomotiv üreticisinin bu sayede dizel otomobillerinin emisyon değerini olduğundan daha düşük göstererek daha az vergi ödediği kanıtlanmıştı.

Bu kapsamda, dönemin Volkswagen yöneticilerinin vergi kaçırma suçlaması ile de karşı karşıya kalması bekleniyor.

Eylül 2015'te patlak veren skandalın Alman şirkete faturası 35 milyar doları buldu.