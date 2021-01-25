Volkswagen'in faaliyet karı, geçen yıl yüzde 50 düştü

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche gibi dünyanın önde gelen otomobil markalarını içinde barındıran Volkswagen Grubu'nun faaliyet karında, 2020'de yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, 2020 yılına ilişkin öncü finansal sonuçlarını duyurdu.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı, geçen yıl 2019’a göre yüzde 48,2 azalışla 10 milyar euroya kadar düştü. 2019’da şirket 19,3 milyar euro faaliyet karı açıklamıştı.

DETAYLAR ŞUBATTA

Açıklamada, otomotiv net nakit akışının yaklaşık 6 milyar euro olduğu belirtilirken, 2020’ye ilişkin detaylı finansal sonuçların şubat sonunda açıklanacağı duyuruldu.





Diğer otomobil üreticileri gibi Volkswagen de koronavirüs salgını ve küresel parça tedariği sorunları nedeniyle zor durumda kalmıştı.

100 MİLYON EURO CEZA YOLDA

Volkswagen ayrıca, 2020 emisyon hedeflerini yakalayamadığı için Avrupa Birliği'nden (AB) 100 milyon euro para cezası da alabilir.

Alman otomobil üreticisinin, AB’nin araçlarındaki ortalama Co2 emisyonlarını yaklaşık yüzde 20 azaltarak 99,8 G/Km'ye düşürdüğü, ancak bunun hedefinin yaklaşık 0,5 G/Km üzerinde olduğu belirtildi.